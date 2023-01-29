Десятки тысяч человек в Израиле выступили против Нетаньяху

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29 января 2023, 12:39 Александр Крохмаль, Журналист

Протесты в Тель-Авиве. Фото: Global Look Press

В Израиле назревает мощный политический кризис. Против пришедшего к власти премьера Нетаньяху выступают десятки тысяч местных жителей. В Тель-Авиве участниками протестных акций стали 40 тысяч человек. Аналогичные мероприятия проходят и в других городах еврейского государства.

Протестующие недовольны планами правительства радикально изменить систему правосудия. «Юридическая реформа», продвигаемая вновь вернувшимся на пост премьером Нетаньяху, подразумевает ограничение полномочий Верховного суда республики по блокированию законов и решений властей Израиля. Также идут разговоры об опасности превращения политической системы в авторитарную.