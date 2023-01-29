Канцлер ФРГ Шольц: события на Украине не должны перерасти в конфликт России и НАТО

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29 января 2023, 13:14 Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/Esteban Osorio

События на Украине не должны перерасти в конфликт России и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что относится серьезно к своей присяге, именно поэтому должен сделать все для предотвращения столкновения Североатлантического альянса и РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс не является стороной конфликта на Украине. По его мнению, оборонительный союз предлагает стране помощь в виде вооружения, чтобы она могла отстоять свое право на самооборону согласно Уставу ООН.

«Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным», — подытожил канцлер.