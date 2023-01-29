Лидер ХДС: НАТО и ЕС раздражены действиями Шольца по поддержке Украине

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29 января 2023, 12:34 Источник: РИА Новости

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что НАТО и Европейский союз раздражены замедлительными действиями Германии по вопросу отправки вооружения на Украину.

Как отмечает Мерц в интервью для местной газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц не ответил на многие вопросы, связанные с последним решением о поставках Leopard 2 на Украину. По мнению политика, канцлер должен оценить боеспособность танков, течение хода украинского конфликта, нужду ВСУ в танках именно в этот период времени.

«Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии», — заявил Мерц.