Глава татарского совета Афганистана просит Путина провести новую перепись

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29 января 2023, 11:06 Александр Крохмаль, Журналист

Глава татарского совета Афганистана Забихулло Татар обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Главной темой стали результаты недавней Всероссийской переписи населения. Согласно этому документу, число татар в стране уменьшилось на 600 тысяч человек.

«Я хочу попросить от имени всех татар мира потребовать от исполнителей перепроверить результаты Всероссийской переписи населения 2021 года или провести её заново», - говорится в заявлении политика. Забихулло подтвердил свою отправку письма российскому лидеру. Он допускает наличие технической ошибки или тот факт, что некоторые татары не указали свою национальность в ходе переписи.