Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в Херсонской области

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в воскресенье, 29 января.
Склад с оружием был уничтожен в Херсонской области, населенном пункте Чернобаевка. Вследствие огневого удара ликвидированы не только запасы противника, но и 8 военнослужащих ВСУ. Сообщается о четырех раненых и 3 уничтоженных автомобилях.
Также в городе Херсон российская сторона уничтожила американскую радиолокационную станцию ANTPQ 36. При этом были убиты трое украинских солдат.
Ранее в двух областях Украины сообщалось о воздушной тревоге.