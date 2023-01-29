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Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в Херсонской области

, 11:22 Источник: РИА Новости

Артиллеристы ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в Херсонской области
Фото: MOD Russia/Twitter.com

Артиллеристы ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в воскресенье, 29 января. 

Склад с оружием был уничтожен в Херсонской области, населенном пункте Чернобаевка. Вследствие огневого удара ликвидированы не только запасы противника, но и 8 военнослужащих ВСУ. Сообщается о четырех раненых и 3 уничтоженных автомобилях. 

Также в городе Херсон российская сторона уничтожила американскую радиолокационную станцию ANTPQ 36. При этом были убиты трое украинских солдат.

Ранее в двух областях Украины сообщалось о воздушной тревоге.

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