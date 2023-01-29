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29 января 2023, 10:05 Источник: РИА Новости

Автор The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис заявил, что план украинских властей по возвращению Крымского полуострова не осуществится, так как жители региона хотят быть в составе России.

Развивая эту идею, Уоррен подчеркнул, что права людей будут ущемляться, а их желание жить в России подавляться с помощью инновационных вооружений, которые Запад направляет ВСУ.

Автор также провел аналогию с Донбассом. Он заявил, что жители этого региона являются этнически русскими.

«Теперь они решили вернуться в Россию. Многие из них готовы сражаться и умереть за это дело. Неужели это так удивительно? Более того, почему США должны их останавливать?» — подчеркнул автор публикации.