Автор The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис заявил, что план украинских властей по возвращению Крымского полуострова не осуществится, так как жители региона хотят быть в составе России.
Развивая эту идею, Уоррен подчеркнул, что права людей будут ущемляться, а их желание жить в России подавляться с помощью инновационных вооружений, которые Запад направляет ВСУ.
Автор также провел аналогию с Донбассом. Он заявил, что жители этого региона являются этнически русскими.
«Теперь они решили вернуться в Россию. Многие из них готовы сражаться и умереть за это дело. Неужели это так удивительно? Более того, почему США должны их останавливать?» — подчеркнул автор публикации.