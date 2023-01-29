Французский политик Филиппо: мировой спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады в Париже

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29 января 2023, 09:33 Источник: РИА Новости

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency

Лидер националистической французской партии The Patriots Флориан Филиппо прокомментировал слова украинского главы Владимира Зеленского о бойкотировании международных спортивных соревнований.

Президент Украины подчеркнул, что разочарован решением МОК рассмотреть допуск в нейтральном статусе российских спортсменов до турниров мирового масштаба (Летние Олимпийские игры 2024 в Париже).

Филиппо саркастически подчеркнул, что если Украина устроит бойкот в честь допуска спортсменов из РФ, то мировой спорт ничего не потеряет.