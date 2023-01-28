Орбан о поставках Киеву немецких танков: «Шаг за шагом Германия дрейфует в сторону войны»

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28 января 2023, 15:22 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Zheng Huansong/globallook.com

Одобрившая поставки наступательных вооружений Киеву Германия движется в сторону войны. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В своем посте в Facebook* венгерский лидер напомнил, что с самого начала российско-украинского конфликта ФРГ декларировала стремление к миру и отказ от поставок летального оружия Киеву. На этой неделе принято решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

«Сначала немцы направляли [в Украину] солдатские каски, говоря, что не хотят поставлять туда летальное оружие. Теперь дело дошло до танков, и уже идут разговоры о самолетах» - написал Орбан, добавив, что немцы «шаг за шагом дрейфуют в сторону войны».

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