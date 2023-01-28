Kan: стрельбу в Иерусалиме в субботу открыл тринадцатилетний подросток

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28 января 2023, 13:14 Источник: Kan

полиция Иерусалима, Muammar Awad/XinHua

Стрелявшим в Восточном Иерусалиме утром в субботу, 28 января, оказался тринадцатилетний подросток. Соответствующую информацию сегодня днем предоставила государственная телерадиокомпания Kan.

Согласно последним данным, нападавшим является несовершеннолетний Мухаммед Алият – житель Восточного Иерусалима.

Подросток в ходе задержания получил ранение, но находился в сознании. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. К настоящему моменту злоумышленника допросили сотрудники спецслужб. Дополнительной информации о случившемся пока не поступало.

В результате атаки, о которой идет речь выше, пострадали два человека.