Kan: стрельбу в Иерусалиме в субботу открыл тринадцатилетний подросток

Стрелявшим в Восточном Иерусалиме утром в субботу, 28 января, оказался тринадцатилетний подросток. Соответствующую информацию сегодня днем предоставила государственная телерадиокомпания Kan.
Согласно последним данным, нападавшим является несовершеннолетний Мухаммед Алият – житель Восточного Иерусалима.
Подросток в ходе задержания получил ранение, но находился в сознании. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. К настоящему моменту злоумышленника допросили сотрудники спецслужб. Дополнительной информации о случившемся пока не поступало.
В результате атаки, о которой идет речь выше, пострадали два человека.