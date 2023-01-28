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Экс-глава МИД Польши Сикорский: за коррупцию и манию величия властей Украины народу придется долго расплачиваться

, 12:30 Источник: РИА Новости

Экс-глава МИД Польши Сикорский: за коррупцию и манию величия властей Украины народу придется долго расплачиваться
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

Из-за мания величия властей Украины, жителям придется долго расплачиваться. Таким мнением поделился экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с местной газетой Krytyka Polityczna. 

По его мнению, представители «верхушки» Украины злоупотребляли служебными полномочиями, а также обладали «манией величия», рассказывая о том, на каком масштабном поле боя они находятся со странами Европы и Азии. 

Сикорский добавил, что из-за этих факторов «элиты просто-непросто теряли время». 

Бывший министр иностранный дел Польши обратил внимание на ухудшение состояния экономики Украины с течением времени. Он подчеркнул, что «из советского экономического мира» страна вышла более финансово устойчивой, чем Польша на тот момент. 

«А тем временем ещё до начала прошлогоднего кризиса ее ВВП был в четыре раза меньше, чем ВВП Польши», — заявил польский политик.

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