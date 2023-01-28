РИА Новости: разведчики и артиллеристы ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ под Авдеевкой

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28 января 2023, 12:05 Источник: РИА Новости

На Авдеевском направлении подразделениями ВС РФ были ликвидированы диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент РИА Новости в субботу, 28 января.

Российская военная разведка и артиллеристы армии РФ с помощью тепловизоров и оптических приборов вычислили и ликвидировали группу украинских диверсантов огнем из «Гвоздик» и «Гиацинтов». Уточняется, что противник пытался пересечь линию фронта и пробраться на территорию России.

Тепловизоры — это устройство, незаменимое на поле боя. Они могут работать в абсолютной темноте, имеют функцию записи изображения. Прицелы, имеющие в качестве дополнения это устройство, помогут обнаружить военнослужащих вражеской стороны в любой время суток, несмотря на маскировку.