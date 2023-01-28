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Виктор Бут в американской тюрьме нанес «Z» на одежду

, 11:42

Виктор Бут в американской тюрьме нанес «Z» на одежду

В футболках серого цвета с символом спецоперации он свободно ходил за решеткой, о чем рассказали его родственники. 

Представители МИД РФ передали Виктору Буту его вещи из американской тюрьмы «Мэрион», где он содержался 15 лет. «Багаж получился внушительный. Пришли художественные работы, книги и учебники, письма от наших соотечественников, записи и многое другое (даже футболки с нарисованным им знаком «Z», в которых Виктор там ходил)», - сообщила жена Бута в соцсетях. 

Вещи планируют экспонировать на выставке.

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