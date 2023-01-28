РИА Ноовсти: Росгвардия поразила стоянку лодок, предназначенную для переправы на левый берег Днепра

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28 января 2023, 11:29 Источник: РИА Новости

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Стоянка лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована артиллерийскими подразделениями Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в субботу, 28 января.

Помимо стоянки силовики также ударили по четырем наблюдательным пунктам противника. Отмечается, что стоянка лодок должна была быть использована для переправы на левый берег Днепра.

Левый берег Днепра — восток Украины, куда были переброшены российские военные по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу.

Вместе с подразделениями Херсонской и Запорожской областей артиллеристы Росгвардии за прошедшую неделю выполнили более 700 боевых задач, поставленных вышестоящим командующим для достижения целей военной операции.

При помощи местных жителей указанных областей также были обнаружены тайники противника, из которых было изъято вооружение.