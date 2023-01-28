Пашинян: в Армении обсуждается введение добровольной срочной службы для женщин

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28 января 2023, 10:31 Источник: РИА Новости

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно обращению главы страны Никола Пашиняна, в скором времени в Армении будет введена добровольная срочная служба для женщин.

Текст послания размещён на правительственном сайте. В нем анонсировано создание «нового института» — добровольной срочной службы в армии для женского пола.

Пашинян в своём обращении также поблагодарил женщин, проходящих службу на контрактной основе и участвующих в боевых действиях.

Политик подчеркнул, что армия страны модернизируется и оснащается новой боевой техникой, поощряется местное производство вооружения.

Срок срочной военной службы по призыву в Армении составляет 2 года. Призыв проводится не реже двух раз год среди граждан в возрасте от 18 до 27 лет.