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Пашинян: в Армении обсуждается введение добровольной срочной службы для женщин

, 10:31 Источник: РИА Новости

Пашинян: в Армении обсуждается введение добровольной срочной службы для женщин
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно обращению главы страны Никола Пашиняна, в скором времени в Армении будет введена добровольная срочная служба для женщин.

Текст послания размещён на правительственном сайте. В нем анонсировано создание «нового института» — добровольной срочной службы в армии для женского пола. 

Пашинян в своём обращении также поблагодарил женщин, проходящих службу на контрактной основе и участвующих в боевых действиях.  

Политик подчеркнул, что армия страны модернизируется и оснащается новой боевой техникой, поощряется местное производство вооружения. 

Срок срочной военной службы по призыву в Армении составляет 2 года. Призыв проводится не реже двух раз год среди граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

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