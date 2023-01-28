В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

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28 января 2023, 09:26 Источник: РИА Новости

В шести областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Информацию предоставляют онлайн-карты минцифры страны, где область с работающей системой оповещения выделяется «красным».

Тревога прозвучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Также система оповещения сработала с подконтрольных Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) частям Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Донецкой народной республики из-за ударов ВСУ пострадал один человек.