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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

, 09:26 Источник: РИА Новости

В шести областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Информацию предоставляют онлайн-карты минцифры страны, где область с работающей системой оповещения выделяется «красным». 

Тревога прозвучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Также система оповещения сработала с подконтрольных Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) частям Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Донецкой народной республики из-за ударов ВСУ пострадал один человек.

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