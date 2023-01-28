Американский генерал ВВС Минихан: через два года США будут воевать с Китаем

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28 января 2023, 06:06 Источник: Свободная Пресса

Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / globallookpress.com

Генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Майк Минихан выдвинул предположение, что через два года США станут воевать с Китаем.

Согласно словам американского военного, которые приводит издание «Свободная Пресса», китайские власти предпримут попытку воспользоваться президентскими выборами в США, которые состоятся в 2024 году, для взятия под свой контроль Тайваня.

Минихан также добавил, что интуиция подсказывает ему о начале военное столкновение Соединенных Штатов с Китаем в 2025 году.