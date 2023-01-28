Великобритания может передать истребители Украине при выводе российских войск

Власти Великобритании могут передать украинской стороне боевые самолеты для защиты воздушного пространства страны, но при выводе российских войск. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в ВВС Британии.
Согласно информации этого источника, Украина получит военные самолеты, однако в настоящее время эта тема не является приоритетной.
Как уточняет издание «Свободная Пресса», Лондон предоставит истребители Киеву только для защиты воздушного пространства.