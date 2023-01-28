Великобритания может передать истребители Украине при выводе российских войск

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28 января 2023, 05:47 Источник: Свободная Пресса

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Власти Великобритании могут передать украинской стороне боевые самолеты для защиты воздушного пространства страны, но при выводе российских войск. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в ВВС Британии.

Согласно информации этого источника, Украина получит военные самолеты, однако в настоящее время эта тема не является приоритетной.

Как уточняет издание «Свободная Пресса», Лондон предоставит истребители Киеву только для защиты воздушного пространства.