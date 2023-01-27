Депутат Горелкин: будет создан рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2023, 21:55 Источник: РИА Новости

Фото: Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto

Заместитель председателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что в России следует создать доступную систему рейтинга видеоигр.

В своих социальных сетях он отметил, что власти не должны избыточно вмешиваться «во все эти процессы», но в России должен быть создан прозрачный рейтинг видеоигр. В нем будет показан уровень жестокости каждой игры, рекомендуемый возраст и другие параметры.

Однако, по словам Горелкина, дети вряд ли будут придерживаться каталогом игр, одобренных государством.