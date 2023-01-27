Депутат Горелкин: будет создан рейтинг видеоигр, отражающий уровень жестокости

Заместитель председателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что в России следует создать доступную систему рейтинга видеоигр.
В своих социальных сетях он отметил, что власти не должны избыточно вмешиваться «во все эти процессы», но в России должен быть создан прозрачный рейтинг видеоигр. В нем будет показан уровень жестокости каждой игры, рекомендуемый возраст и другие параметры.
Однако, по словам Горелкина, дети вряд ли будут придерживаться каталогом игр, одобренных государством.