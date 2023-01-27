Министр нацобороны Польши Блащак: нидерландские истребители F-35 прибыли в страну для защиты воздушного пространства

Истребители-бомбардировщики F-35 прибыли в Польшу для патрулирования неба в рамках миссии Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу, 27 января, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Истребитель модели F-35 является летательным аппаратом ВВС США. Ранее военные самолеты были переданы компанией Lockheed Martin Нидерландам.
Страна, в свою очередь, реэкспортировала самолеты польской армии для защиты воздушного пространства.
«В ближайшее время этими самыми современными самолетами будут располагать и польские пилоты», — заявил он.