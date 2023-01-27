Вступление Финляндии в НАТО ставит под вопрос статус Аландских островов

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27 января 2023, 18:04

Швеция и Финляндия до конца текущего года, скорее всего, вступят в НАТО. Официальные заявки были поданы в мае 2022 года. Россия интересуется, как это скажется на демилитаризованном статусе стратегического архипелага.



Финляндия заявила, что ожидаемое вступление в альянс не вступит в противоречия с международными обязательствами страны, и пока нет оснований для пересмотра статуса островов. Хельсинки не исключают, что военная техника при определённых условиях на островах может быть размещена с целью защиты от вероятных вторжений, если в районе Балтики произойдут существенные изменения. Статус Аландских островов останется, по заявлению правительства, демилитаризованным.

Финская сторона выразила готовность защищать их нейтралитет. Договор о демилитаризации архипелага может быть пересмотрен, но пока для этого нет никаких оснований. Не предвидятся они и в ближайшем будущем.



Варианты развития событий тщательно анализируются финским правительством. Согласно опросу общественного мнения, проведенного в Финляндии телеканалом Yle полгода назад, более половины (58%) респондентов допускали смену статуса, почти треть (28%) не определилась, только 16% опрошенных были категорически против милитаризации архипелага.