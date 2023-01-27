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27 января 2023, 17:48

Не утихает обсуждение слов Радослава Сикорского, который в Польше был и главой МИД, и министром обороны. В эфире радио Zet тот отметил, что в первые 10 дней СВО польское правительство рассматривало варианты раздела Украины.



Первым отреагировал Матеуш Моравецкий. Он отчитал Сикорского, потребовал выпустить опровержение. В процессе обсуждения ситуации в СМИ и между политическими деятелями ЕС, было выдвинуто традиционное подозрение, что Сикорским управляет «рука Кремля».



На самом деле планы Польши получить три западные области Украины ни для кого не секрет. Об этом напомнили всем глава российской разведки Нарышкин и глава МИД РФ Лавров.



Давно известно, что при СВО были и попытки ввести польских миротворцев, и обсуждался референдум. А явным признаком поддержки этих идей стало тесное общение президентов Польши и Украины, а также предоставление полякам особого статуса в чужой стране.



Радослав Сикорский уже попадал в скандал. Именно он в Твиттере поблагодарил США за взрыв на «Северном потоке». В нынешнем обсуждении его поддержал только экс-министр финансов, который призвал власти Польши быть честнее.