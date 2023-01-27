Правительство РФ внесло в ГД проекты базовых законов о социальной поддержке категорий граждан в новых регионах

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27 января 2023, 18:13 Источник: РИА Новости

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Определённые категории граждан в присоединённых регионах будут получать социальные выплаты. Также на этих территориях будет установлен прожиточный минимум. Законопроект с таким содержанием Правительство РФ внесло в ГД.

В пояснительной записке к проекту указаны меры, которые вступят в силу после принятия соответствующего закона.

«…законопроектом установлено право льготных категорий граждан на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг с 1 марта 2023 года», - указывается в пояснительных материалах.

Также будет установлен объем социальной поддержки определённых категорий граждан, пострадавших от политических репрессий. Помимо этого, будут осуществлены выплаты ветеранам и участникам ВОВ. Военнослужащие РФ, участвующие в СВО, будут получать материальную поддержку, регламентированную местным законодательством.