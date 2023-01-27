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РИА Новости: в ЛНР найден очередной тайник ВСУ

, 17:21 Источник: РИА Новости

Схрон боеприпасов ВСУ был найден силовиками в одном из частных домов в ЛНР, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в пятницу, 27 января. 

«Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами», — приводит слова представителя МВД агенство. 

Тайник с вооружением сторона противника оборудовала в частном доме. В схроне были найдены тротиловые шашки, ручные гранаты, автомат, 3 тыс патронов, гранатомёт и прочее.

Отмечается, что наполнение тайника позволяет сделать вывод о его возможном использовании для актов диверсии.

Ранее Государственная дума приняла закон, направленный на пожизненное заключение диверсантов.

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