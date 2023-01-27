РИА Новости: российскими десантниками уничтожена группа диверсантов ВСУ

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27 января 2023, 16:17 Источник: РИА Новости

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военнослужащие воздушно-десантных войск РФ ликвидировали группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент РИА Новости в пятницу, 27 января.

Группа украинских диверсантов, состоящая из пяти человек была уничтожена десантниками РФ из гранатомета. Как отмечает источник, украинская сторона пыталась «заводить в тыл (ред. — ВС РФ) малые диверсионные группы»

Для вычисления противников используются БПЛА с тепловизорами, рассказал десантник-оператор беспилотника.

«Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника с минимальными потерями личного состава», — объяснил механизм действия военнослужащий армии РФ.