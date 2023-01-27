Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

РИА Новости: российскими десантниками уничтожена группа диверсантов ВСУ

, 16:17 Источник: РИА Новости

РИА Новости: российскими десантниками уничтожена группа диверсантов ВСУ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военнослужащие воздушно-десантных войск РФ ликвидировали группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент РИА Новости в пятницу, 27 января. 

Группа украинских диверсантов, состоящая из пяти человек была уничтожена десантниками РФ из гранатомета. Как отмечает источник, украинская сторона пыталась «заводить в тыл (ред. — ВС РФ) малые диверсионные группы» 

Для вычисления противников используются БПЛА с тепловизорами, рассказал десантник-оператор беспилотника. 

«Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника с минимальными потерями личного состава», — объяснил механизм действия военнослужащий армии РФ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram