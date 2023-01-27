Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС провели встречу в Стокгольме по вопросам нелегальной миграции. Чиновники сошлись во мнении, что нужно ускорить отправку нелегальных мигрантов на родину.
По данным Евростата, в 2021 году из 342 тысяч приезжих вывезли только четверть. По прошлому году сведений не поступало. Европейцы усилят охрану границ на Балканах, откуда идёт основной поток мигрантов. Кроме того, Брюссель надавит на Ирак и Сенегал, отказывающихся принимать своих граждан обратно.
Министры ЕС признают мягкость миграционной политики. Власти Италии, к примеру, отказываются соблюдать миграционные законы и выдворяют нелегалов со своей территории, не давая им пройти в Европу. По этой причине часть мигрантов были вынуждены перейти к берегам Франции, что создало в ЕС очень неприятный инцидент. Ссориться Рим и Париж не стали. Для Европы сейчас важно сохранять единство, которое больше похоже на формальность.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: оперативное блокирование Артемовска завершится в ближайшие дни
Политолог Светов: новый посол США в Москве Трейси будет выполнять установки, которые ей дали в Вашингтоне
В ГД внесли законопроект о невозможности задержания и наказания преступника по истечении сроков давности
Военный обозреватель Баранец: западные танки являются серьезным оружием, с которым российским военным придется считаться
- #ЗАУГЛОМ Бахмут в клещах "Вагнера": что скрывают окопы крепости Ивана Грозного?
- 13:31 WP: «сборная солянка» из танков, которые поставят в Киев, не сыграет решающую роль в боях
- 13:03 Европейские страны футболят мигрантов, которых согнали с обжитых мест США
- 11:41 Зачем США снова провоцирует Китай
- 11:20 «Подвел только нос»: назван самый красивый мужчина на планете
- Telegram | (Подписаться) Украине обещаны истребители F-16, чем это нам грозит