Европейские страны футболят мигрантов, которых согнали с обжитых мест США

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27 января 2023, 13:03

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС провели встречу в Стокгольме по вопросам нелегальной миграции. Чиновники сошлись во мнении, что нужно ускорить отправку нелегальных мигрантов на родину.



По данным Евростата, в 2021 году из 342 тысяч приезжих вывезли только четверть. По прошлому году сведений не поступало. Европейцы усилят охрану границ на Балканах, откуда идёт основной поток мигрантов. Кроме того, Брюссель надавит на Ирак и Сенегал, отказывающихся принимать своих граждан обратно.



Министры ЕС признают мягкость миграционной политики. Власти Италии, к примеру, отказываются соблюдать миграционные законы и выдворяют нелегалов со своей территории, не давая им пройти в Европу. По этой причине часть мигрантов были вынуждены перейти к берегам Франции, что создало в ЕС очень неприятный инцидент. Ссориться Рим и Париж не стали. Для Европы сейчас важно сохранять единство, которое больше похоже на формальность.