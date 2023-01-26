Европейский соцкомитет считает, что ЕС должны помочь «классу за чертой бедности» оплачивать счета за энергию

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26 января 2023, 21:40 Источник: РИА Новости

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency

Европейский союз (ЕС) должен принять такие меры, которые будут направлены на помощь небогатым жителям стран-членом в связи с экономическим кризисом, считает Европейский социально-экономический комитет (EECS).

EECS является консультативным органом ЕС и направлен на реализацию запросов экономических и социальных групп в политике Союза.

«Меры ЕС в ответ на кризис цен на энергоносители должны быть направлены на защиту всех домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с серьезными проблемами при оплате счетов за энергию», — приводит информацию с официального пресс-релиза Комитета РИА Новости в четверг, 26 января.

Также Комитет поддерживает инициативу Еврокомиссии о создании определенных постановлений, направленных на защиту несостоятельных слоев населения ("низший слой" за чертой бедности и нижний средний класс). Помощь заключается в снижении стоимости энергоресурсов.