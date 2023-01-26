Представитель генсека ООН Дюжаррик не одобрил инициативу Запада о поставках новых танков на Украину

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26 января 2023, 21:00 Источник: РИА Новости

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не поддерживает решения стран Запада накачивать Украину вооружением, сообщает РИА новости в четверг, 26 января.

Дюжаррик в очередной раз подчеркнул, что организация (ООН — ред.) хотела бы видеть установление мира на Украине. Поставки вооруженным силам страны инновационного вооружения (танков Abrams, Leopard 2) в больших количествах не является правильной инициативой со стороны европейских и западных государств, отметил представитель генсека ООН.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с Вашингтоном «дал добро» на поставку новых Leopard 2 на Украину, а также разрешил реэкспорт другим странам, которые имеют в составе своих вооруженных сил данные машины.