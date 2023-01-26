Politico: Украина получит от США танки Abrams, но без секретного компонента

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26 января 2023, 20:27 Источник: РИА Новости

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации, но без секретного дополнительного оборудования, пишет Politico.

США направят Украине модернизированную версию танков M1A2 Abrams, сообщает издание Politico в четверг, 26 января.

Однако, как отмечается в материале, танки не будут содержать "секретное оборудование".

Ранее эксперты в военном промысле предполагали, что Вашингтон откажется от поставок "Абрамс" из-за "тяжелой брони". Комплекты композитной брони DU держатся в строгом секрете.

Накануне, сегодня вечером, замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что к марту Соединенные Штаты не успеют отправить вооруженным форсированиям Украины (ВФУ) боевые машины.

25 января Bloomberg сообщило об отправке 31 танка Abrams модели M1 на Украину. Заявление подтвердил глава США Джо Байден.

Abrams — основной боевой танк Штатов, он выпускается и модернизируется с 1980 года.