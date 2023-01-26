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Кадыров: полк спецназначения «Север-АХМАТ» осуществил штурм украинских позиций

, 19:44 Источник: РИА Новости

Кадыров: полк спецназначения «Север-АХМАТ» осуществил штурм украинских позиций
Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Полк специального назначения «Север-АХМАТ» овладел укреплёнными позициями военнослужащих Украины, об этом заявил глава (президент) Чечни Рамзан Кадыров. 

Взятие штурмом противника произошло в районе н.п. Новомихайловка в ДНР. 

Кадыров отметил, что захвачены «хорошо укреплённые и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе». 

«Север-АХМАТ» — это 78-й моторизованный полк спецназначения имени Героя Российской Федерации А. А. Кадырова, который был сформирован на 8 месяце специальной военной операции. Среди последних заслуг полка — взятие штурмом тарного пункта украинских солдат на Марьинском направлении. Это событие является одним из самых успешных на Марьинском фронте.

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