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26 января 2023, 19:44 Источник: РИА Новости

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Полк специального назначения «Север-АХМАТ» овладел укреплёнными позициями военнослужащих Украины, об этом заявил глава (президент) Чечни Рамзан Кадыров.

Взятие штурмом противника произошло в районе н.п. Новомихайловка в ДНР.

Кадыров отметил, что захвачены «хорошо укреплённые и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе».

«Север-АХМАТ» — это 78-й моторизованный полк спецназначения имени Героя Российской Федерации А. А. Кадырова, который был сформирован на 8 месяце специальной военной операции. Среди последних заслуг полка — взятие штурмом тарного пункта украинских солдат на Марьинском направлении. Это событие является одним из самых успешных на Марьинском фронте.