Компания Mastercard потеряла $30 млн из-за ухода из России

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26 января 2023, 17:52 Источник: РИА Новости

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

Из-за ухода из РФ финансовая корпорация Mastercard потеряла $30 млн в 2022 году, известно из документов о финансовой отчетности компании.

Подчеркивается, что убытки, напрямую связанных с приостановкой деятельности в России из-за СВО, составил около $67 млн. Корпорация "потеряла" сумму в связи с дополнительными расходами на персонал.

Выгода при этом составила около $37 долларов из-за небольших выплат клиентам.

Соответственно, конечным убытком принято считать сумму до налогообложения в $30 млн.

Международная платежная система Mastercard в начале марта приостановила все зарубежные операции в РФ из-за санкций. Однако до истечения срока действия, гражданам России, которые не нуждаются в переводах или зачислениях из заграницы, карты компании будут доступны.