Компания Mastercard потеряла $30 млн из-за ухода из России

Из-за ухода из РФ финансовая корпорация Mastercard потеряла $30 млн в 2022 году, известно из документов о финансовой отчетности компании.
Подчеркивается, что убытки, напрямую связанных с приостановкой деятельности в России из-за СВО, составил около $67 млн. Корпорация "потеряла" сумму в связи с дополнительными расходами на персонал.
Выгода при этом составила около $37 долларов из-за небольших выплат клиентам.
Соответственно, конечным убытком принято считать сумму до налогообложения в $30 млн.
Международная платежная система Mastercard в начале марта приостановила все зарубежные операции в РФ из-за санкций. Однако до истечения срока действия, гражданам России, которые не нуждаются в переводах или зачислениях из заграницы, карты компании будут доступны.