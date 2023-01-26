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Генерал Картаполов: статус СВО не поменяется в связи с поставками вооружения от стран Запада

, 16:33 Источник: РБК

Генерал Картаполов: статус СВО не поменяется в связи с поставками вооружения от стран Запада
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Статус специальной военной операции на Украине не будет изменен в связи с военной помощью западных стран, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

Заявление российского военачальника прозвучало 26 января, в четверг. 

Как передает "РБК" слова Картаполова, поставки Западом вооруженной помощи стране, которая находится в конфликте с другим государством, не означает его прямое участие в боевых действиях. 

Именно поэтому статус специальной военной операции не будет меняться, подчеркнул генерал. 

«Американцы поставляли афганцам (переносные зенитные комплексы. — Прим. ред.) Stinger. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет», — провел аналогию представитель ГД. 

При этом, по словам Картаполова, на недружественные действия этих стран будут даны соответствующие ответы от РФ.

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