Генерал Картаполов: статус СВО не поменяется в связи с поставками вооружения от стран Запада

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26 января 2023, 16:33 Источник: РБК

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Статус специальной военной операции на Украине не будет изменен в связи с военной помощью западных стран, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Заявление российского военачальника прозвучало 26 января, в четверг.

Как передает "РБК" слова Картаполова, поставки Западом вооруженной помощи стране, которая находится в конфликте с другим государством, не означает его прямое участие в боевых действиях.

Именно поэтому статус специальной военной операции не будет меняться, подчеркнул генерал.

«Американцы поставляли афганцам (переносные зенитные комплексы. — Прим. ред.) Stinger. И что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет», — провел аналогию представитель ГД.

При этом, по словам Картаполова, на недружественные действия этих стран будут даны соответствующие ответы от РФ.