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Американцы переживают, что россияне начнут переезжать в США, получив сначала гражданство Израиля

, 12:05 , Журналист

В США потребовали от израильского правительства разъяснить процессы выдачи гражданства республики российским гражданам. В Вашингтоне боятся, что безвизовый въезд станет своеобразной лазейкой для людей с «проблемным прошлым».

Чиновники Белого дома выразили обеспокоенность новому израильскому правительству и должностным лицам организации «Сохнут».

Правительство Вашингтона считает, что принятие Израиля в программу безвизового въезда позволит «проблемным» россиянам без всяких препятствий въезжать на американскую территорию без получения израильского паспорта. Подозрения США касаются бизнесменов, олигархов и лиц, имеющих судимости. Также опасения есть и по поводу всевозможных шпионов и тайных агентов.

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