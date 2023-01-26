В Сан-Франциско хотят выплатить по $5 млн темнокожим, чьи предки подверглись расовой дискриминации

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26 января 2023, 11:31 Источник: Российская газета

Комитет по репарациям в Сан-Франциско предложил каждому темнокожему жителю выплатить по $5 млн. Спикеры заявили, что таким образом они хотят предоставить компенсацию всем гражданам, чьи предки пострадали от расовой дискриминации. В июне Наблюдательный совет города примет решение: примет он такую инициативу или нет.

Сообщается, что такое предложение обойдется бюджету Сан-Франциско в $50 млрд.

Согласно документам, который предоставил комитет, предусматривается не только денежная выплата, но и помощь с жильем, получением работы и образования. Также члены комиссии призвали местные власти принести официальные извинения темнокожим.