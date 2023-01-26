Турции угрожают не противники, а сторонники по НАТО

Соратники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требуют прекратить контакты со Швецией, стремящейся войти в состав НАТО. Причиной послужило сожжение Корана в Стокгольме у здания дипломатической миссии Турции. В турецких политических кругах требуют выхода республики из НАТО.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс одновременно. Но вхождение в блок, очевидно, произойдёт отдельно. Если к Финляндии у Турции нет серьёзных претензий, то со Швецией количество разногласий стремительно увеличивается.
В турецкой партии «Родина» предлагают демаршем выйти из НАТО уже в 2023 году. Отношение Запада к Турции за последний время ухудшилось. Членство в альянсе экономит оборонный бюджет Турции, при этом Анкара теряет независимость. Нападения на Турцию происходят не со стороны противников, а союзников.
Но до президентских выборов, которые состоятся в Турции весной этого года, вряд ли будут предприниматься резкие политические шаги. Если у власти останется прежняя команда, противоречия со Швецией сохранятся. Эрдоган готов отстаивать политические, религиозные интересы в самых жёстких форматах.
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