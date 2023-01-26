Жителям Европы официально разрешили есть сверчков в любом виде

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26 января 2023, 10:31 Источник: Российская газета

Жителям Европы разрешили есть сверчков. Европейская комиссия (ЕК) заявила, что данный вид насекомых можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. Его стоит вкушать в замороженном или сушенном виде, а также в порошке.

Ещё год назад ЕК одобрила продажу личинки большого мучного червя (хрущака) и азиатской саранчи. По мнению представителей организации, если страны будут использовать насекомых как альтернативный источник белка, то государства быстро перейдут к более устойчивой продовольственной системе. Более того, производство альтернативного белка наносит меньший вред природе, чем животные.

Как сообщают эксперты, многие насекомые богаты жирами, кальцием, железом и цинком. Так, например, в саранче больше железа, чем в говядине. У насекомого – от 8 до 20 мг на 100 г., а у животного – 6 мг на 100 г.