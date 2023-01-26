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26 января 2023, 10:25

В Молдавии проходят учения Национальной армии. Солдаты заняли полигоны, которые расположены близко к границе с Приднестровьем. В ответ на учения приднестровские власти объявили о начале мобилизации в ряды миротворцев. На сборы привлекаются мужчины до 55 лет.



Учения в Молдавии продлятся до 4 февраля и предусматривают тактические стрельбы. Военная техника передвигается по гражданским дорогам республики. Руководство Молдавии успокаивает народ плановым характером мероприятия.



Кишинёв просит Запад поставить новое вооружение. В первую очередь зенитные установки. Министр оборонного ведомства Анатолий Носатый признал слабость защиты. Статус нейтралитета оставил страну с возможным противником один на один.



Оппозиционные политики полагают, что Санду втягивает Молдавию в войну, заигрывая с западными кураторами. Такого же мнения придерживаются власти Приднестровья.