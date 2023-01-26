Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Президент Молдавии втягивает страну в войну в угоду западным кураторам

, 10:25

Президент Молдавии втягивает страну в войну в угоду западным кураторам

В Молдавии проходят учения Национальной армии. Солдаты заняли полигоны, которые расположены близко к границе с Приднестровьем. В ответ на учения приднестровские власти объявили о начале мобилизации в ряды миротворцев. На сборы привлекаются мужчины до 55 лет.

Учения в Молдавии продлятся до 4 февраля и предусматривают тактические стрельбы. Военная техника передвигается по гражданским дорогам республики. Руководство Молдавии успокаивает народ плановым характером мероприятия.

Кишинёв просит Запад поставить новое вооружение. В первую очередь зенитные установки. Министр оборонного ведомства Анатолий Носатый признал слабость защиты. Статус нейтралитета оставил страну с возможным противником один на один.

Оппозиционные политики полагают, что Санду втягивает Молдавию в войну, заигрывая с западными кураторами. Такого же мнения придерживаются власти Приднестровья.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В мире

В мире