В Молдавии проходят учения Национальной армии. Солдаты заняли полигоны, которые расположены близко к границе с Приднестровьем. В ответ на учения приднестровские власти объявили о начале мобилизации в ряды миротворцев. На сборы привлекаются мужчины до 55 лет.
Учения в Молдавии продлятся до 4 февраля и предусматривают тактические стрельбы. Военная техника передвигается по гражданским дорогам республики. Руководство Молдавии успокаивает народ плановым характером мероприятия.
Кишинёв просит Запад поставить новое вооружение. В первую очередь зенитные установки. Министр оборонного ведомства Анатолий Носатый признал слабость защиты. Статус нейтралитета оставил страну с возможным противником один на один.
Оппозиционные политики полагают, что Санду втягивает Молдавию в войну, заигрывая с западными кураторами. Такого же мнения придерживаются власти Приднестровья.
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