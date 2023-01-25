В США сотрудницу аэропорта службы наземного обслуживания втянуло в работающий двигатель пассажирского самолета

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25 января 2023, 18:59 Источник: Лента.Ру

В США сотрудницу аэропорта во время работы на взлетно-посадочной полосе втянуло в работающий двигатель самолета. Об этом сообщает издание People со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте.

Ужасная трагедия произошла 31 декабря 2022 года в аэропорту Монтгомери в штате Алабама.

На кадрах видеонаблюдения видно, как сотрудница по наземному обслуживанию авиакомпании Кортни Эдвардс идет к хвосту самолета, в ее руках оранжевый сигнальный конус. Она слишком близко приблизилась к одному из работающих двигателей

и в какой-то момент молодая женщина исчезает из поля зрения видеокамеры.

Как выяснилось позднее, именно в этот момент ее втянуло в работающий двигатель.

От полученных травм Кортни Эдвардс скончалась на месте.







