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25 января 2023, 12:48 Источник: РИА Новости

флаг НАТО

Политик из Франции и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал свое мнение об информации про поставки боевых танков на Украину из стран Запада. Он считает, что НАТО планирует развернуть Третью мировую войну.

Политик также добавляет, что Франция может изменить курс и пойти по пути мира и деэскалации.

По его мнению, для этого нужно будет «бросить вызов НАТО и ЕС».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что своей целью западные государства ставят не победу над Российской Федерацией, а превращение территории Украины в непригодную для жизни.