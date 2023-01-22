Дело Кинана Андерсона в США так и не привело к «восстанию Флойда»

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22 января 2023, 11:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В 2020 году в разгар правления Дональда Трампа Америку едва не охватила гражданская война. Всему виной стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда, инициированное местными силовиками. Причём, история самого Флойда полна различных тёмных пятен. Как выяснилось, это был вовсе не «невинно убиенный», а настоящий преступник, причинивший в своё время вред беременной женщине. Тем не менее, многие афроамериканцы вместе с членами радикальных группировок почти объявили Трампу войну. Президенту пришлось пойти на введение особых полицейских законов и ограничить их действия. Подавлять восстания с помощью армии или полицейского спецназа никто не стал.

Именно в ту пору активно проявило себя движение Black Lives Matter. Возникнув буквально из ничего, оно почти превратилось в крупнейшую экстремистскую организацию. Ни Трамп, ни действующий президент Байден, так и не приравняли BLM к террористам. И вот на днях, в 2023 году, история с Флойдом едва не повторилась. Полицейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал кадры задержания некого Кинана Андерсона. На них отчётливо видно, как Андерсон оказывает силовикам сопротивление, и те в ответ применяют электрошокер. В попытках успокоить подозреваемого один из офицеров явно перестарался , и хулиган умер спустя две недели в больнице Санта-Моники. Многие ожидали повторения событий 2020 года. Но этого так и не случилось.

Развитие истории с Кинаном получило неожиданный поворот. Вскоре стало известно, что хулиган нанёс себе увечья сам, предварительно употребив сочетание наркотических веществ. Более того, задержан он был не за что-нибудь, а после угона автомобиля. Именно эти сведения привели полицейские. Интерес к инциденту значительно вырос, когда узнали, что Андерсон являлся двоюродным братом соосновательницы BLM Хан-Каллорс. Ведущие СМИ сразу же обвинили силовиков в расизме и жестокости. Андерсон же, по их мнению, являлся чистым и добрым человеком, любящим отцом и преданным другом. В BLM выступили против полиции и потребовали отмены правоохранителей по всем Штатам. Только, как уже упоминалось выше, в массовые протесты всё это не вылилось. Хотя в соцсетях, при этом, и вспоминали Джорджа Флойда.

За исключением традиционной волны обвинений и негодования в СМИ и на различных интернет-платформах, «дело Кинана Андерсона» не привело к хаосу и беспорядкам. По этой причине в стане оппонентов BLM заговорили о том, что данная организация политически ангажирована и обладает большими деньгами. Её лидеров обвинили в лицемерии и в заботе лишь о собственном благополучии. Эксперты называют случившееся с Андерсоном локальным инцидентом, а события, связанные с «восстанием Флойда», относят скорее к недовольству коронавирусной обстановкой. Ведь тогда в 2020-м этот вопрос как раз стоял на повестке дня. Теперь же времена изменились. Коронавирус стремительно уходит в прошлое, а ситуация с экономикой в США не такая плачевная, как 2.5 года назад.