Посол Макетука: ЮАР хочет углубить сотрудничество с РФ по добыче полезных ископаемых

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22 января 2023, 12:32 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Южно-Африканская Республика выразила готовность углубить сотрудничество с РФ по добыче полезных ископаемых. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.

Дипломат отметил намерение государства поучаствовать в весенней выставке MiningWorld Russia 2023 (отраслевая выставка, ориентированная на инновации в области добычи полезных ископаемых). Макетука подчеркнул, что на мероприятии будет присутствовать «крупнейшая делегация промышленников» из республики.

Территориальной особенностью ЮАР является изобилие подземных ископаемых. Страна особо богата залежами нефти, газа, каменного угля — одними из самых важных ресурсов в общемировой энергетике.