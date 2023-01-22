Читатели турецкого издания Haber7 раскритиковали просьбу Зеленского поставить новые танки

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22 января 2023, 09:40 Источник: РИА Новости

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Читатели издания Haber 7 подвергли критике очередную просьбу украинского главы Владимира Зеленского о поставках вооружения.

На этот раз президент Украины попросил Запад отправить ВСУ инновационные танки и ракеты большой дальности.

Напомним, что большинство европейских лидеров в последние дни «давят» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы тот поставил Киеву новые танки Leopard 2.

Читатели турецкого издания отнеслись с критикой к очередной просьбе Зеленского.

Часть пользователей опиралась на ранее озвученный факт о том, что Америка делает все для затягивания конфликта, так как получает от этого выгоду. Также юзерами была отмечена финансовая выгода предприятий по производству военной техники.

В том числе прозвучало мнение о том, что поставка такого вооружения «ещё больше разозлит Путина (ред. — президент РФ)».