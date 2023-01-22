Посол ЮАР в Москве Макетука: 6 стран подали заявки на вступление в БРИКС, критерии расширения союза разрабатываются

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22 января 2023, 08:54 Источник: РИА Новости

Одно из мероприятий БРИКС, фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

6 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, государства-члены организации одобряют расширение, заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Всего во вступлении в БРИКС (международной организации из 5 стран) заинтересовано около 13 государств, однако официальные заявки подало только 6.

Дипломат из ЮАР отметил положительную реакцию стран-членов союза на расширение. Однако, по его мнению, важно определить критерии, по которым можно будет отобрать претендентов.

На данный момент приоритетность допуска к организации складывается из тех, кто уже успел подать заявку. Среди этих стран Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Макетука напомнил о последнем расширении БРИКС в 2010 — тогда к объединению присоединилась ЮАР. Сейчас алгоритм для избрания достойных стран-претендентов отсутсвует. Именно поэтому ЮАР, как председательствующая страна в этом году, займётся этим вопросом.