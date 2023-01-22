Марочко: Украина перебрасывает западную бронетехнику на Сватовское направление

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22 января 2023, 08:23 Источник: РИА Новости

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Киев стягивает бронетехнику западного образца из Харьковской области на сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ перебрасывают западную бронетехнику на Сватовское направление, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В беседе с РИА Новости Марочко заявил о переброске поездами вооружения в Купянск. Как отмечает житель Харькова, затем западная бронетехника отправляется в направлении Сватово.

Ранее полковник Виталий Киселев выразил мнение о том, что Сватово и Кременную никогда не отобьют из-за мощности укрепрайонов.