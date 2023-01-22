С 6 по 8 мая в Великобритании пройдут праздничные мероприятия по случаю коронации Карла III

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22 января 2023, 07:52 Источник: сайт Букингемского дворца

король Карл III, Stephen Lock/Keystone Press Agency

В Букингемском дворце сообщили, что коронация короля Великобритании Карла III будет ознаменована тремя днями торжеств. Согласно последней информации, мероприятия пройдут с 6 по 8 мая 2023 года.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне пройдет коронация короля Карла III и королевы-консорт Камиллы, после которой супружеская пара вернется в Букингемский дворец и вместе с другими членами королевской семьи поприветствуют подданных с балкона.

7 мая в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, а затем пройдет "большой обед", в рамках которого жители Великобритании смогут собраться вместе и отметить коронацию короля как у себя дома, так и на улицах страны.

8 мая в Соединенном королевстве будут проводиться волонтерские акции по благоустройству районов.