Телеканал RT France сообщил о своем закрытии, после того как во Франции были заблокированы его счета

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21 января 2023, 20:36 Источник: ТАСС

Телеканал RT France прекращает свою деятельность. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте телеканала. «После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели - закрытия RT France», - сказано в документе.

По словам главного редактора канала Ксении Федоровой, причиной решения о закрытии стала блокировка всех его счетов. Они были заморожены по требованию Минфина Франции. Как пояснили в банке, блокировка произошла в рамках девятого пакета санкций Евросоюза, принятого в декабре прошлого года. При этом сам телеканал не был внесен в санкционный список, у него также не было ограничений на работу во Франции.