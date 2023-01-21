Лукашенко после хоккейного матча прокатился по льду с офицером из Донецка, потерявшим ногу в боях за Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принявший в субботу участие в хоккейном матче с командой Могилевской области, после игры прокатил по льду арены донецкого офицера Павла Прохоренкова. Видео размещено в телеграм-канале «Пул Первого».
Под аплодисменты зрителей белорусский президент сделал несколько кругов с офицером, который после ранения перемещается в инвалидной коляске.
По информации авторов канала, уроженец Донецка Прохоренков пять лет участвовал в боях на Донбассе. В апреле 2022 года он подорвался на мине, потеряв одну ногу и едва не лишившись второй. Благодаря усилиям минских врачей, которые провели сложнейшую операцию, ногу удалось спасти. Сейчас офицер с семьей живет в Минске.