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Лукашенко после хоккейного матча прокатился по льду с офицером из Донецка, потерявшим ногу в боях за Донбасс

, 18:28 Источник: Телеграм-канал "Пул Первого"

Лукашенко после хоккейного матча прокатился по льду с офицером из Донецка, потерявшим ногу в боях за Донбасс
Фото: скриншот видео.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принявший в субботу участие в хоккейном матче с командой Могилевской области, после игры прокатил по льду арены донецкого офицера Павла Прохоренкова. Видео размещено в телеграм-канале «Пул Первого».

Под аплодисменты зрителей белорусский президент сделал несколько кругов с офицером, который после ранения перемещается в инвалидной коляске.

По информации авторов канала, уроженец Донецка Прохоренков пять лет участвовал в боях на Донбассе. В апреле 2022 года он подорвался на мине, потеряв одну ногу и едва не лишившись второй. Благодаря усилиям минских врачей, которые провели сложнейшую операцию, ногу удалось спасти. Сейчас офицер с семьей живет в Минске.

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