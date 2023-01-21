Главы МИД стран Прибалтики призвали канцлера ФРГ Шольца начать поставки танков Leopard на Украину

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21 января 2023, 14:33 Источник: РИА Новости

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Главы МИД Прибалтики объединились и призвали канцлера Германии Олафа Шольца согласиться на поставки танков Leopard Украине, известно из публикации в Twitter министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

В посте опубликован призыв к отправкам немецких боевых машин вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии, Киев нуждается в данном типе военной техники, чтобы дать отпор российской стороне.

Также министры указали, что ФРГ ответственна за обеспечение военной помощи Украине.

К Олафу Шольцу в последние дни поступает много требований от представителей властей европейских стран относительно поставок танков Leopard 2. К примеру, премьер Польши Матеуш Моравецкий собирался посетить Германию, чтобы «упросить» властей отправить вооружение Киеву.

Многие критики и обозреватели отмечают, что использование такой «продвинутой техники» требует особых компетенций от военнослужащих Украины, которым они не были обучены ранее.

Накануне эксперт Леонид Ивашов выдвинул предположение, согласно которому отказ Германии от поставок данных танков на Украину связан с нежеланием быть «полуколонией США» в экономическом плане. Геополитик считает, что Шольц осознает политику Америки по демилитаризации Европы.