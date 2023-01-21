Артиллерия ВС РФ уничтожила наблюдательный пост ВСУ во Львово

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21 января 2023, 14:10 Источник: РИА Новости

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency

На правом берегу Днепра артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожили наблюдательный пост ВСУ, сообщает анонимный представитель экстренных служб Херсонской области.

Из его заявления ясно, что информация поступила от источника из украинских войск. Близ населённого пункта Львово было убито 8 человек из наблюдательного пункта вооружённых сил Украины.

Ранее член ГСА Запорожской область Владимир Рогов сообщил о прорыве укрепрайонов ВСУ российскими войсками. Продвижение ВС РФ зафиксировано на отметке 7 километров. Украинская армия начала интенсивный обстрел городов области, желая посеять панику среди местных жителей.