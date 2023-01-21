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Рогов: из-за бессилия ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Запорожской области

, 13:39 Источник: РИА Новости

Рогов: из-за бессилия ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Запорожской области
Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Из-за продвижения ВС РФ на Запорожском направлении украинская сторона усилила обстрелы, заявил член ГСА региона Владимир Рогов. 

Ранее Рогов сообщал о взломе первой линии обороны вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью боевых тактик, а также углубленного наступления. 

В данном заявлении член ГСА Запорожской области отмечает, что сторона противника испытывает бессилие, именно поэтому усиливает обстрел территории региона. 

Под огонь вражеской стороны попадают Васильевка, Михайловка, Токмак и Пологам. Отмечается, что удары наносятся по мирному населению с целью запугать их.

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