Рогов: из-за бессилия ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Запорожской области

Из-за продвижения ВС РФ на Запорожском направлении украинская сторона усилила обстрелы, заявил член ГСА региона Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал о взломе первой линии обороны вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью боевых тактик, а также углубленного наступления.
В данном заявлении член ГСА Запорожской области отмечает, что сторона противника испытывает бессилие, именно поэтому усиливает обстрел территории региона.
Под огонь вражеской стороны попадают Васильевка, Михайловка, Токмак и Пологам. Отмечается, что удары наносятся по мирному населению с целью запугать их.