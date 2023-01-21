Пользователи WhatsApp теперь могут общаться сами с собой

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21 января 2023, 12:48 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) открыл новую функцию, благодаря которой можно пересылать себе заметки, напоминания, ссылки и фотографии на несколько устройств и даже общаться с самим собой.

Новая функция «Отправить сообщение себе» появилась в примечаниях к последнему обновлению приложения на этой неделе.

«Сообщения для себя выглядят как обычные чаты и работают по такому же принципу. Однако в них невозможно совершать аудио- и видеозвонки, отключать уведомления, блокировать или отправлять жалобы, а также просматривать время своего последнего посещения и статус «в сети», — поясняют в справочном центре.

Чтобы написать себе, нужно создать новый чат, после чего выбрать свое имя или номер телефона, а для пересылки сообщения себе следует открыть чат с сообщением, которое хотите отправить, нажать «Переслать», а потом найти свое имя или номер телефона.

Напомним, что в конце 2022 года мессенджер разрешил пользователям восстанавливать удаленные по ошибке сообщения из переписки.



